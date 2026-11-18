Тамбовский глава объяснил задержки выплат многодетным семьям приоритетом поддержки участников СВО
На прямую линию главы Тамбовской области Евгения Первышова сегодня, 18 ноября, поступили жалобы жителей на задержки единовременных выплат после рождения третьего и последующего ребенка. Глава региона объяснил паузы в платежах приоритетным исполнением обязательств перед участниками СВО и их семьями.
«Существует небольшой кассовый разрыв реально между поступлениями тех налогов и сборов, которые идут, и теми выплатами, которые осуществляются. Мы в первую очередь сегодня нацелены на выполнение тех социальных гарантий и обязательств, которые нами приняты в части помощи нашим ребятам, которые участвуют в боевых действиях»,— заявил господин Первышов.
Губернатор напомнил, что выплата в 300 тыс. руб. за третьего и последующего ребенка введена в регионе в начале прошлого года.
По его словам, перед властями стоял выбор: полностью отказаться от выплат (он считает, что во многих субъектах РФ «подобные меры отсутствуют»), урезать их (например, с 300 до 150 тыс. руб.) или сохранить в полном объеме. Власти и депутаты областной думы выбрали последний вариант, однако сроки перечисления средств «скорректированы».
«Единственное, мы для себя сейчас примем ряд поправок по срокам выплат. То есть они будут колебаться у нас по нашим расчетам где-то в пределах квартала, до трех месяцев. Чтобы у нас было пополнение нашей казны и мы такие выплаты производили», — пояснил глава региона. Он добавил, что изменения закрепят в нормативной базе.
В 2024 году законопроект о выплате 100 тыс. руб. студенткам-очницам внес в облдуму Евгений Первышов. Подчеркивалось, что в регионе исторически низка доля женщин репродуктивного возраст. В прямом эфире чиновник указал, что на сегодня поддержкой воспользовались 200 студенток.