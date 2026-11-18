«Единственное, мы для себя сейчас примем ряд поправок по срокам выплат. То есть они будут колебаться у нас по нашим расчетам где-то в пределах квартала, до трех месяцев. Чтобы у нас было пополнение нашей казны и мы такие выплаты производили», — пояснил глава региона. Он добавил, что изменения закрепят в нормативной базе.