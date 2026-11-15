Главные новости за выходные 14–15 ноября
Путин помиловал Лерчек
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии. В июле ее приговорили к условному сроку по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. Лерчек поблагодарила президента и сообщила, что получила загранпаспорт и вскоре планирует отправиться в Китай для лечения рака.
В ночь на 15 ноября силы ПВО сбили 533 дрона над регионами России. В Ростовской области ударом БПЛА поврежден участок федеральной трассы Р-280. В Таганроге в результате налета дронов погиб главный инженер электроподстанции города. При ударе по промзоне в Татарстане пострадали шесть человек. В Белгородской области сообщил о 131 атаке на регион за сутки. 14 ноября в Белгородской области дрон разрушил дом в поселке Пролетарский. Погибли супруги и их 24-летняя дочь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена добиваться поставленных целей военным путем, если договориться с европейскими странами о мирном урегулировании не удастся.
Военно-морские силы Евросоюза провели досмотр танкера MV MIDAG в Средиземном море. По предварительной оценке Брюсселя, судно может относиться к так называемому российскому теневому флоту. Об операции сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Умер советский и российский литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Левинтон.
В Москве состоялась церемония прощания с Александром Дарчиевым, который с марта 2025 года представлял Россию в Соединенных Штатах.
Компания SpaceX провела успешный испытательный запуск корабля Starship. После того, как верхняя ступень пробыла на орбите 22 часа и вывела 26 спутников Starlink, она совершила исторический маневр: корабль прямо в воздухе поймали гигантские «руки-манипуляторы» стартовой башни в Техасе.