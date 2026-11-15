За ночь силы ПВО уничтожили 533 украинских беспилотника
В течение минувшей ночи (с 20:00 мск субботы до 08:00 мск воскресенья) дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 533 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Интерфакс.
Как заявили в Минобороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Кроме того в ночь с субботы на воскресенье российские военные нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре порта Черноморск и сухогрузу, доставлявшему военные грузы в порт города Одессы.
«В порту Черноморск Одесской области поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция, обеспечивающие разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину», — говорится в сообщении министерства.