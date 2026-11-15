Шесть человек пострадали при налете БПЛА на промзону в Татарстане
В результате утреннего налета беспилотников на Нижнекамск пострадали шесть человек. Пятерым из них медики оказали необходимую помощь, еще одного пострадавшего — сотрудника Росгвардии — доставили в больницу. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
«Осмотрели предприятия промышленной зоны, где есть повреждения. К сожалению, пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший (сотрудник Росгвардии) госпитализирован»,— написал мэр в Telegram.
По данным пресс-службы главы Татарстана, беспилотники также повредили многоквартирный жилой дом. Для жильцов поврежденного дома организовали временное размещение в детском саду №68. Для них подготовили горячее питание, помещение для отдыха и медицинское сопровождение.
В Минобороны России ранее сообщали, что за ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 533 беспилотника.