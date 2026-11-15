Шесть человек пострадали при налете БПЛА на промзону в Татарстане

В результате утреннего налета беспилотников на Нижнекамск пострадали шесть человек. Пятерым из них медики оказали необходимую помощь, еще одного пострадавшего — сотрудника Росгвардии — доставили в больницу. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.