Песков допустил силовой сценарий при отсутствии договоренностей с Европой

Представитель Кремля отметил, что урегулирование конфликта на Украине и формирование системы безопасности в Европе взаимосвязаны. По его мнению, на определенном этапе Москва и европейские государства должны будут обсудить условия будущей архитектуры безопасности. Однако такой диалог, считает господин Песков, будет иметь смысл только при реальной заинтересованности европейской стороны в достижении мира. При отсутствии возможностей для дипломатического соглашения Россия будет добиваться своих целей силой.