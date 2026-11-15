Песков допустил силовой сценарий при отсутствии договоренностей с Европой
Россия намерена добиваться поставленных целей военным путем, если договориться с европейскими странами о мирном урегулировании не удастся. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести».
Представитель Кремля отметил, что урегулирование конфликта на Украине и формирование системы безопасности в Европе взаимосвязаны. По его мнению, на определенном этапе Москва и европейские государства должны будут обсудить условия будущей архитектуры безопасности. Однако такой диалог, считает господин Песков, будет иметь смысл только при реальной заинтересованности европейской стороны в достижении мира. При отсутствии возможностей для дипломатического соглашения Россия будет добиваться своих целей силой.
Накануне господин Песков также сообщил, что Москва не собирается определять, кто именно должен представлять Евросоюз на переговорах по Украине. Российская сторона считает важным возобновление контактов с европейскими представителями, чтобы оценить, насколько их подходы могут способствовать мирному процессу. В Кремле при этом подчеркивают, что значение имеет содержание позиции участников переговоров, а не их персональный состав.