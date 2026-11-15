«Время героев» получило более 15 тыс. заявок за неделю

Разработать отдельную программу для военнослужащих без высшего образования президент Владимир Путин поручил 5 ноября на совещании с правительством. Он обратил внимание, что в первые два потока «Времени героев» отбирали только кандидатов с дипломами вузов, предпочтительно имевших опыт организационной или административной работы. Однако на фронте немало бойцов без оконченного высшего образования, для которых тоже нужно «создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», подчеркнул глава государства.