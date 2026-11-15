«Время героев» получило более 15 тыс. заявок за неделю
Более 15 тыс. заявок поступило за неделю на третий поток президентской кадровой программы «Время героев», сообщила пресс-служба проекта. В отличие от двух первых потоков, нынешний отбор впервые ориентирован на участников и ветеранов СВО, не имеющих высшего образования.
О начале приема заявок на третий поток проекта первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко объявил 9 ноября. По его словам, участники «Времени героев» смогут пройти ускоренную трехлетнюю программу высшего образования вместо стандартной четырехлетней и получить дипломы государственного образца. Слушатели освоят инструменты государственного и муниципального управления, изучат работу органов власти и процесс принятия управленческих решений.
Разработать отдельную программу для военнослужащих без высшего образования президент Владимир Путин поручил 5 ноября на совещании с правительством. Он обратил внимание, что в первые два потока «Времени героев» отбирали только кандидатов с дипломами вузов, предпочтительно имевших опыт организационной или административной работы. Однако на фронте немало бойцов без оконченного высшего образования, для которых тоже нужно «создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе», подчеркнул глава государства.
Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года по поручению президента Путина для подготовки участников СВО к руководящей работе в госструктурах и компаниях. За ее реализацию совместно отвечают Президентская академия и платформа «Россия — страна возможностей».