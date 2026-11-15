Распродажа на рынке криптовалют превысила $2 млрд за сутки
За 24 часа объем ликвидаций на криптовалютных рынках достиг $2,058 млрд. Об этом пишут специализированные порталы, в том числе Binance News, со ссылкой на данные сервиса CoinGlass. В общей сложности были ликвидированы позиции 329 тыс. трейдеров.
Ликвидация в криптоторговле — это принудительное закрытие маржинальной позиции биржей. Она происходит, когда убытки по сделке с кредитным плечом исчерпывают залог трейдера. Этот механизм предотвращает уход депозита в минус и защищает площадку от убытков.
Ликвидация происходит в условия снижения курсов основных криптовалют. Как пишет портал Tockenpost, общая капитализация рынка криптовалют снизилась за 24 часа почти на 5%, до $2,23 трлн. Биткойн подешевел на 3,12%, Ethereum — на 4,52%.