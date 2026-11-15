В Иордании трех человек приговорили к смертной казни за теракт в церкви
Иорданский суд приговорил к смертной казни трех мужчин, которые 23 октября устроили стрельбу в православной церкви Святого Георгия в провинции Эль-Карак. Их признали виновными в совершении теракта, сговоре с целью теракта и продвижении идей террористической организации, а также в незаконном хранении оружия. Об этом сообщают Reuters и BBC.
Нападение произошло в деревне Хамуд в провинции Эль-Карак на юге Иордании. Во время похоронной процессии, на которой присутствовали примерно 200 человек, в церковь ворвались трое мужчин и начали стрельбу. Погибли девять человек, 34 человека получили ранения. Нападавшие скрылись с места происшествия, но через несколько дней были задержаны.
26 октября ВВС Иордании нанесли удары по позициям группировки «Исламское государство» (признана в РФ террористической и запрещена) на юге Сирии. Власти Иордании назвали эти удары ответом на нападение на церковь.