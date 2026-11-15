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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

Каллас заявила о досмотре якобы связанного с РФ танкера в Средиземном море

Военно-морские силы Евросоюза провели досмотр танкера MV MIDAG в Средиземном море. По предварительной оценке Брюсселя, судно может относиться к так называемому российскому теневому флоту. Об операции сообщила в Х глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

Natalia Campos / Reuters

Инспекция проводилась в рамках миссии ЕС IRINI на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. По результатам проверки европейские представители установили, что танкер следовал под ложным флагом. Сведения о государственной принадлежности судна и его возможных связях с Россией российская сторона не подтверждала.
Госпожа Каллас также напомнила, что 16 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены рассмотреть новый пакет антироссийских ограничений. В него, по ее данным, планируется включить банки и компании, которые, по оценке Брюсселя, оказывают поддержку деятельности российского теневого флота.