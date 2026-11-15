Каллас заявила о досмотре якобы связанного с РФ танкера в Средиземном море

Инспекция проводилась в рамках миссии ЕС IRINI на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву. По результатам проверки европейские представители установили, что танкер следовал под ложным флагом. Сведения о государственной принадлежности судна и его возможных связях с Россией российская сторона не подтверждала.