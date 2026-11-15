Эстония с 1 декабря закроет все погранпереходы на границе с Россией
Эстония закроет все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсети X.
По словам господина Цахкна, российская военная разведка отдала приказ о проведении диверсии против эстонского предприятия оборонной промышленности. Премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что сегодня ГРУ попыталось устроить диверсию против предприятия Threod Systems.
«Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать ситуацию или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа»,— написал господин Цахкна. Он добавил, что проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о решении закрыть погранпереходы на российской границе.
Сегодня в Эстонии после попытки поджога объекта Threod Systems были задержаны восемь человек, пятеро из них арестованы. Никто не пострадал, предприятие не понесло значительного ущерба.