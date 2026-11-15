Эстония с 1 декабря закроет все погранпереходы на границе с Россией

«Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии влекут за собой последствия. Попытки запугать, дестабилизировать ситуацию или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа»,— написал господин Цахкна. Он добавил, что проинформировал коллег из Финляндии, Латвии и Литвы о решении закрыть погранпереходы на российской границе.