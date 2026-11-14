В Москве простились с послом Дарчиевым

В Москве состоялась церемония прощания с Александром Дарчиевым, который с марта 2025 года представлял Россию в Соединенных Штатах. Проститься с дипломатом пришли его родственники, коллеги из МИДа, представители руководства внешнеполитического ведомства и администрации президента, передает «Интерфакс».