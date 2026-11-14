В Москве простились с послом Дарчиевым
В Москве состоялась церемония прощания с Александром Дарчиевым, который с марта 2025 года представлял Россию в Соединенных Штатах. Проститься с дипломатом пришли его родственники, коллеги из МИДа, представители руководства внешнеполитического ведомства и администрации президента, передает «Интерфакс».
Помощник президента Юрий Ушаков, присутствовавший на церемонии, отметил высокий профессионализм Дарчиева и его значительный опыт работы на американском направлении. Он также подчеркнул, что дипломата связывали с ним многолетние дружеские отношения.
Александр Дарчиев умер 11 ноября в возрасте 66 лет. В Министерстве иностранных дел причиной смерти назвали хроническое заболевание.
Помимо должности посла в США, Дарчиев был постоянным наблюдателем России при Организации американских государств. В 2014–2021 годах он возглавлял российское дипломатическое представительство в Канаде.