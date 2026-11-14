Самбист Вацилов Давудов умер в больнице после огнестрельного ранения

Вацилову Давудову был 31 год. С детства занимался дзюдо и самбо. В 2016 году стал обладателем кубка Европы по дзюдо. В 2022 и 2023 годах был бронзовым призером на кубке России по дзюдо, а также занял третье место на чемпионате России по самбо.