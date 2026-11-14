Самбист Вацилов Давудов умер в больнице после огнестрельного ранения
Призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение во время конфликта в Махачкале и умер в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался», — сказал собеседник агентства.
Вацилову Давудову был 31 год. С детства занимался дзюдо и самбо. В 2016 году стал обладателем кубка Европы по дзюдо. В 2022 и 2023 годах был бронзовым призером на кубке России по дзюдо, а также занял третье место на чемпионате России по самбо.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, по факту убийства возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК). Мужчину, который выстрелил в спортсмена, разыскивает полиция. Конфликт произошел во время свадьбы в банкетном зале «Марракеш».