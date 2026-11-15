НАТО отменит саммит в Албании в 2027 году

AP обратило внимание и на сокращение общего количества встреч руководства Североатлантического альянса. Обычно министры обороны стран НАТО встречаются в октябре, в этом году таких переговоров не состоялось. На октябрь 2027 года они также не запланированы. В следующем году у министров иностранных дел намечена одна встреча вместо двух.