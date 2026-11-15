НАТО отменит саммит в Албании в 2027 году
НАТО не будет проводить запланированный саммит в Албании в 2027 году. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму.
«Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году»,— цитирует агентство Эди Раму. Он добавил, что в 2028 году саммит может пройти в столице Албании, Тиране. В комментарии AP генсек Марк Рютте заявил, что альянс «проявляет гибкость» в вопросе саммитов. Он отметил, что НАТО проведет следующий саммит, «когда возникнет необходимость».
AP обратило внимание и на сокращение общего количества встреч руководства Североатлантического альянса. Обычно министры обороны стран НАТО встречаются в октябре, в этом году таких переговоров не состоялось. На октябрь 2027 года они также не запланированы. В следующем году у министров иностранных дел намечена одна встреча вместо двух.
Агентство пишет, что внутри НАТО назревают разногласия по поводу расходов альянса на оборону. Кроме того, некоторые члены НАТО не сходятся во мнениях по завершению конфликта в Иране и боевых действий на Украине.
В апреле Reuters сообщал, что в Североатлантическом альянсе планируют отказаться от традиции в обязательном порядке проводить ежегодные встречи лидеров. Такое решение альянса обусловлено желанием избежать мероприятия с участием президента США Дональда Трампа.