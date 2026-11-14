Умер фольклорист Георгий Левинтон

Георгий Левинтон занимался исследованием эпических сюжетов и формул, обрядового фольклора (в первую очередь — свадебные обряды), постфольклора, а также семантики и систематики мифологических и сказочных мотивов. Изучал соотношения и связи литератури и фольклора. Как литературовед изучал творчество Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой. Всего написал более 350 научных работ, включая рецензии и энциклопедические статьи.