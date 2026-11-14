Умер фольклорист Георгий Левинтон
Умер советский и российский литературовед, фольклорист, кандидат филологических наук, профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Георгий Левинтон. Ему было 77 лет.
«Умер после долгой болезни, было онкологическое заболевание», — сказала ТАСС один из членов семьи профессора. О дате и месте прощания станет известно позднее.
Георгий Левинтон родился 15 ноября 1948 года в Ленинграде. В 1971 году окончил филологический факультет ЛГУ. После работал в Институте этнографии Академии наук СССР. В 1996 году стал профессором факультета этнологии (сейчас — антропологии) Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Научные интересы Георгия Левинтона охватывали фольклористику, этнологию, русскую литературу, семиотику и лингвистику. Он был одним из видных представителей Московско-тартуской семиотической школы.
Георгий Левинтон занимался исследованием эпических сюжетов и формул, обрядового фольклора (в первую очередь — свадебные обряды), постфольклора, а также семантики и систематики мифологических и сказочных мотивов. Изучал соотношения и связи литератури и фольклора. Как литературовед изучал творчество Александра Пушкина, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой. Всего написал более 350 научных работ, включая рецензии и энциклопедические статьи.