Инициатива вооружаема
В Минобороны объяснили “Ъ” новый механизм сопровождения военного экспорта
Президент Владимир Путин подписал указ, наделяющий Минобороны полномочиями по согласованию требований к вооружениям, которые российские предприятия разрабатывают по собственной инициативе и планируют поставлять за рубеж. Как пояснил “Ъ” замминистра обороны Василий Осьмаков, документ создает новый правовой институт: действующая система военно-технического сотрудничества (ВТС) ориентирована преимущественно на продукцию, созданную при участии госзаказчика, тогда как для инициативных разработок отдельного механизма оформления документов прежде не существовало.
Указ, подписанный Владимиром Путиным 2 ноября, вносит изменения в положения о Минобороны и о Генеральном штабе. Военное ведомство получит право в установленном им же порядке согласовывать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники (ВВТ), которые российские компании разрабатывают без технических заданий государственного заказчика и планируют вывозить за рубеж. Также Минобороны установит критерии отнесения вывозимой продукции к ВВТ и порядок выдачи заключений по запросам федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, указ уточняет полномочия военного ведомства по согласованию характеристик и экспортной комплектации продукции, планируемой к вывозу.
Как пояснил “Ъ” Василий Осьмаков, отвечающий в том числе за инновационную деятельность и гражданско-военную интеграцию, действующая система ВТС ориентирована прежде всего на экспорт продукции, состоящей на вооружении страны-производителя и созданной при непосредственном участии государственного заказчика. «Но есть огромный пласт номенклатуры, которая не состоит на вооружении. Более того, не вся продукция, даже успешно проявившая себя в ходе СВО, в том числе БПЛА, относится к ВВТ»,— отметил замминистра.
Для сопровождения экспорта именно такой продукции создается, по сути, новый правовой институт — сопровождение инициативных образцов ВВТ, созданных без участия госзаказчика, продолжил чиновник.
«До выхода указа этот вид деятельности не был нормативно урегулирован. Отсутствовала сама возможность оформления документов на вооружения и технику без госзаказчика»,— подчеркнул господин Осьмаков.
По его словам, военный конфликт стер грани между «классическими» и инициативными вооружениями, из-за чего у потенциальных экспортеров возникли вопросы о выходе на внешние рынки. «Подзаконными актами будут установлены критерии отнесения продукции и сроки ее идентификации. То есть указом наводится порядок в этой сфере, а у государства появится контроль и четкий механизм сопровождения экспорта инновационной продукции»,— резюмировал замминистра.
Ранее экспортные характеристики продукции военного назначения согласовывались по приказу Минобороны от 19 апреля 2022 года. Он предусматривает утверждение тактико-технических характеристик, экспортной комплектации и объема сведений для иностранных заказчиков с оформлением паспорта экспортного облика. Другой приказ, от 24 октября 2022 года, регулирует рассмотрение инициативных предложений предприятий и организацию испытаний разработок в интересах Минобороны, но не устанавливает отдельной процедуры согласования требований к таким изделиям для экспорта.
Различия в подходах к отдельным категориям изделий видны на примере беспилотников. Действовавший порядок предусматривал дополнительное согласование экспортных паспортов для ряда категорий БПЛА, в том числе предназначенных для применения средств поражения, но исключал из этого требования тактические беспилотники без ударных функций: разведывательные, наблюдательные и корректировочные. Последние могли обеспечивать применение вооружений, но сами не предназначались для непосредственного поражения целей.
Отдельный вопрос — разграничение полномочий Минобороны и Федеральной службы по ВТС.
Последняя и прежде относила товары, информацию, работы, услуги и результаты интеллектуальной деятельности к продукции военного назначения и выдавала соответствующие заключения. Указ не отменяет эти полномочия, но закрепляет за Минобороны право устанавливать критерии отнесения вывозимой продукции к ВВТ и выдавать заключения по запросам федеральных органов исполнительной власти. При этом продукция военного назначения и ВВТ не тождественные юридические категории, поэтому порядок взаимодействия ведомств еще предстоит уточнить.