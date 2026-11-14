Лерчек сообщила о получении загранпаспорта и намерении лететь в КНР на лечение
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую помиловал президент и снял с нее судимость по делу о незаконных валютных операциях, сообщила, что получила загранпаспорт и вскоре планирует отправиться в Китай для лечения рака.
«Загранпаспорт! Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай»,— сказала госпожа Черкалина в видео, опубликованном на ее странице в соцсети. Как пояснял один из ее адвокатов, загранпаспорт у Валерии Чекалиной изъяли во время следствия, а после документ забрал инспектор ФСИН. Госпожа Черкалина поблагодарила профильные ведомства за содействие в получении загранпаспорта.
В марте Валерии Чекалиной диагностировали рак четвертой стадии. Осенью заболевание стало прогрессировать. Госпожа Чекалина начала повторный курс химиотерапии. Врачи рекомендовали ей пройти CAR-T-клеточную терапию в Китае.
В июле Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам условно и штрафу в 760 млн руб. В ноябре Мосгорсуд утвердил решение, приговор вступил в силу. 12 ноября она через адвоката подала прошение о помиловании. Валерии Чекалиной вменили вывод 251,6 млн руб. в ОАЭ по подложным документам, средства выводились в рамках оплаты фитнес-марафонов. Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о ее помиловании и снятии судимости.