Лерчек сообщила о получении загранпаспорта и намерении лететь в КНР на лечение

«Загранпаспорт! Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай»,— сказала госпожа Черкалина в видео, опубликованном на ее странице в соцсети. Как пояснял один из ее адвокатов, загранпаспорт у Валерии Чекалиной изъяли во время следствия, а после документ забрал инспектор ФСИН. Госпожа Черкалина поблагодарила профильные ведомства за содействие в получении загранпаспорта.