Триумфальное отсутствие
Зал славы рок-н-ролла принял новых лауреатов
В лос-анджелесском театре Peacock состоялась 41-я церемония введения в Зал славы рок-н-ролла. В этот вечер чествовали группы Iron Maiden, Oasis, Joy Division, New Order, Wu-Tang Clan, Sade, а также Лютера Вандросса, Билли Айдола и Фила Коллинза. В категории «Ранние влияния» отметили кантри-сонграйтера Грэма Парсонса, хип-хоп-звезд Куин Латифу и Эм Си Лайт, кубинскую певицу Селию Крус и первопроходца афробита Фелу Кути. За «музыкальное мастерство» наградили продюсеров Рика Рубина, Арифа Мардина, Джимми Миллера и Линду Крид. За церемонией наблюдал Игорь Гаврилов.
«Я не люблю церемонии награждения. Они меня пугают»,— написал в соцсети X Лиам Галлахер. Группа Oasis, в которой Лиам поет вместе со своим братом Ноэлом, оказалась среди новобранцев Зала славы рок-н-ролла этого года, однако ни один из братьев на торжество не явился, и это на фоне оглушительного камбэка — тура 2025 года и новых концертных планов на 2027-й. Ноэл был занят своим выступлением в Лондоне, а Лиам, помимо прочего, заметил, что лететь через океан ради одного вечера слишком далеко.
«Если бы они пришли, я бы подумал, что с ними что-то не так»,— сказал вводивший Oasis в Зал славы актер Боб Оденкёрк.
В 2024 году, когда Oasis номинировали впервые, Лиам Галлахер возмутился тем, что в число претендентов на звание рок-легенд попадают исполнители поп-музыки и рэпа. Он даже предложил представить, как выглядело бы его собственное включение в Зал славы рэпа. Спор о том, кого считать достойным, продолжается столько же, сколько Зал славы существует, и с каждым годом становится все острее. На нынешней церемонии чествовали не только Oasis и Iron Maiden, но и Wu-Tang Clan, Куин Латифу, Эм Си Лайт и Лютера Вандросса.
Iron Maiden тоже не появились. Официально — из-за гастролей в Австралии. Но вокалист Брюс Дикинсон и бас-гитарист Стив Харрис еще летом сказали, что не посетили бы церемонию, даже если бы у них не было концертов. Дикинсон и прежде называл Зал славы бессмыслицей, а его организаторов — людьми, которые не узнают рок-н-ролл, даже если тот ударит их по лицу.
Группа Sade с вокалисткой Шаде Аду ограничилась благодарственным заявлением, не объяснив причин своего отсутствия. Их самую известную песню «Smooth Operator» исполнила молодая любимица Британии Сиенна Спиро.
Из участников Joy Division и New Order в Лос-Анджелес приехал только бас-гитарист Питер Хук. Его бывшие коллеги Стивен Моррис и Джиллиан Гилберт заранее сообщили, что не смогут присутствовать из-за лечения Гилберт. К тому же все еще тлеет конфликт между ними и Питером Хуком, чья ссора с бывшими коллегами по New Order дошла до суда. Выступавший на церемонии Трент Резнор (Nine Inch Nails) в своей речи сказал: «Многие не понимают, что, не будь Joy Division и New Order, их любимые U2, Radiohead, The Cure, The Killers, Nirvana и Depeche Mode звучали бы совсем по-другому». Сам же Питер Кук заявил, что покойный лидер Joy Division Иэн Кёртис искренне верил в потенциал группы, даже когда она делала первые шаги, так что нынешние почести вполне естественны для нее.
Самым трогательным моментом церемонии было появление певца и барабанщика Фила Коллинза. В 2010 году он был принят в Зал славы рок-н-ролла как член Genesis. Теперь отмечены его достижения как сольного артиста.
Коллинз вышел к микрофону, опираясь на две трости, и не смог сдержать слез во время овации. В Зал славы его вводил барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, позднее он же, выступая с Синтией Эриво, сыграл знаменитый барабанный проигрыш в «In the Air Tonight». Фил Коллинз, чье состояние здоровья уже много лет не дает надежд на его возвращение к активной музыкальной деятельности, в последнее время все чаще появляется на публике. А на церемонии в Лос-Анджелесе он и вовсе обнадежил поклонников, заявив: «Вы еще обо мне услышите».
Церемония введения в Зал славы рок-н-ролла открылась выступлением группы U2, только что выпустивший новый альбом (см. “Ъ” от 13 ноября), а завершилась «Walk This Way» группы Aerosmith, которая недавно дала несколько «концертов с друзьями» на Hollywood Bowl и всячески раздувает шум вокруг своего то ли камбэка, то ли прощания. Это были тяжеловесные номера «групп-корпораций». А Red Hot Chili Peppers просто повеселили народ, исполнив «Give It Away» с наклеенными седыми бородами, подражая образу своего продюсера Рика Рубина. Сам же Рубин произнес самую лаконичную речь в истории церемонии: «Рок-н-ролл нельзя убить».