Триумфальное отсутствие

Из участников Joy Division и New Order в Лос-Анджелес приехал только бас-гитарист Питер Хук. Его бывшие коллеги Стивен Моррис и Джиллиан Гилберт заранее сообщили, что не смогут присутствовать из-за лечения Гилберт. К тому же все еще тлеет конфликт между ними и Питером Хуком, чья ссора с бывшими коллегами по New Order дошла до суда. Выступавший на церемонии Трент Резнор (Nine Inch Nails) в своей речи сказал: «Многие не понимают, что, не будь Joy Division и New Order, их любимые U2, Radiohead, The Cure, The Killers, Nirvana и Depeche Mode звучали бы совсем по-другому». Сам же Питер Кук заявил, что покойный лидер Joy Division Иэн Кёртис искренне верил в потенциал группы, даже когда она делала первые шаги, так что нынешние почести вполне естественны для нее.