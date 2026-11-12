Главные новости за 12 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронеже по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями задержана 49-летняя глава управления строительной политики городской администрации Оксана Евдакова. В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения контракта на строительство ливневой канализации в Центральном парке Воронежа в 2023–2025 годах. Заказчиком выступала дирекция дорожного хозяйства и благоустройства, которой тогда руководила госпожа Евдакова. Главу управления строительной политики отправили под домашний арест.
Руководителем инспекции государственного строительного надзора Воронежской области назначен Андрей Величко — экс-начальник АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования», которое, в частности, курирует проекты комплексного развития территорий в регионе. Господин Величко приступил к новым обязанностям с сегодняшнего дня.
Банкротящееся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» подало в Арбитражный суд Ставропольского края иск к тайваньской компании Monocrystal Co на 699 млн руб. Спор касается обязательств по поставке. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается.
Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова возглавила ведомство. Ранее региональным минздравом руководил Андрей Иконников, который покинул пост 6 ноября.
Заключены соглашения с десятью резидентами создаваемого индустриального парка «Фатеж» в Курской области. Они заявили 35,5 млрд руб. инвестиций и 1,7 тыс. новых рабочих мест. Имена резидентов не раскрываются. Ранее среди потенциальных инвесторов назывались Ozon, производитель сыров «Унагранде компани» и застройщик «Инстоун девелопмент». Актуальная стоимость создания «Фатежа» превышает 4,6 млрд руб.
Управление капитального строительства Липецкой области ищет подрядчика для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию пятиэтажного здания поликлиники Елецкой городской клинической больницы имени Семашко. Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб. Выполнить все работы требуется в два этапа в срок до 31 марта 2029 года.
В Орловской области «Газпром» отменил ограничения на продажу топлива на своих заправках. На АЗС «Роснефти» ограничения пока сохраняются.
Горно-металлургическая группа «Ареал» (ранее — Highland Gold, входит в топ-5 российских золотопромышленников) планирует инвестировать 30 млрд руб. в проект по освоению Восточного участка месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Об этом сообщил гендиректор АО «Сегмент» (структура ГК) Михаил Хабаров, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье». По словам господина Хабарова, речь идет о финансировании на весь срок проекта.
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор четвертому фигуранту уголовного дела о мошенничестве на 31 млн руб. при поставке оборудования в высшее учебное заведение. Подсудимому назначили 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о завкафедрой Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) Алексее Ткачеве.