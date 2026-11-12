ВМС Британии сформировали первую эскадру безэкипажных катеров

Новая структура станет первой в истории британского флота эскадрильей, использующей беспилотные катера. На развитие беспилотных технологий Министерство обороны Британии в ближайшие четыре года планирует выделить более £1,5 млрд. В ходе церемонии в акватории военно-морской базы были продемонстрированы возможности катеров Kraken и Rattler, которые маневрировали под дистанционным управлением с берегового командного пункта. Как сообщается, основу эскадры составит катер Kraken K3 Scout (производства британской Kraken Technology Group).