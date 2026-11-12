ВМС Британии сформировали первую эскадру безэкипажных катеров
На военно-морской базе в британском Портсмуте состоялась церемония формирования первой автономной эскадры Королевского военно-морского флота. Вице-адмирал Стив Мурхаус назвал этот день «судьбоносным для всей страны». «На протяжении многих поколений флот строился вокруг кораблей и подводных лодок, укомплектованных моряками и морскими пехотинцами. С сегодняшнего дня рядом с ним располагается автономная эскадра»,— заявил он.
Новая структура станет первой в истории британского флота эскадрильей, использующей беспилотные катера. На развитие беспилотных технологий Министерство обороны Британии в ближайшие четыре года планирует выделить более £1,5 млрд. В ходе церемонии в акватории военно-морской базы были продемонстрированы возможности катеров Kraken и Rattler, которые маневрировали под дистанционным управлением с берегового командного пункта. Как сообщается, основу эскадры составит катер Kraken K3 Scout (производства британской Kraken Technology Group).
Ранее стало известно, что разведывательные безэкипажные катера Королевского ВМФ Британии, используемые элитными подразделениями спецназа, тайно передавали данные в Китай. Камеры на дронах K3 Scout содержали компоненты китайского производства, которые отправляли информацию на IP-адрес в КНР.