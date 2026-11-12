Белгородский «Монокристалл» требует 699 млн рублей с тайваньской Monocrystal Co
Банкротящееся ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» подало в Арбитражный суд Ставропольского края иск к тайваньской компании Monocrystal Co на 699 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. «СПАРК-Интерфакс» относит спор к обязательствам по поставке, однако конкретные договоры, период и состав суммы не раскрыты.
Процедура наблюдения в отношении белгородского завода была введена в сентябре 2026 года по его же иску о самобанкротстве. Предприятие подало его в июле, заявив о задолженности перед кредиторами на 2,6 млрд руб.
В рамках банкротного дела свои требования уже заявили «Юникредит банк» на 993,2 млн руб. и министерство экономического развития и промышленности Белгородской области на 646,8 млн руб. Ведомство требует вернуть основной долг по соглашению от 31 мая 2024 года о предоставлении бюджетного гранта на реструктуризацию производства синтетического сапфира. Задолженность на 779,9 млн руб. предъявило и банкротящееся ставропольское АО «Монокристалл», которое является единственным владельцем белгородского завода.
Финансовый кризис обоих предприятий напрямую связан с тяжелыми повреждениями белгородской площадки в результате атак ВСУ в 2023 году. На полное восстановление мощностей требовалось около двух лет, однако к концу 2024 года речь шла о 30%, а в 2025 году показатель снизился до 25%. Прямые потери выручки от простоя оборудования в 2024 году оценивались в 3 млрд руб.