В Воронеже задержали главу управления строительной политики Оксану Евдакову

Оксана Евдакова в 1999–2017 годах занимала различные должности в учреждениях жилищно-коммунальной, строительной и автодорожной сфер, позже перешла на работу в воронежскую дирекцию дорожного хозяйства и благоустройства. В декабре прошлого года перешла в управление строительной политики, а этой весной стала его главой.