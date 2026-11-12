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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже задержали главу управления строительной политики Оксану Евдакову

В Воронеже по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями задержана 49-летняя глава управления строительной политики городской администрации Оксана Евдакова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по региону, не назвав имени подозреваемой.
Глава управления строительной политики администрации Воронежа Оксана Евдакова

Глава управления строительной политики администрации Воронежа Оксана Евдакова

администрация Воронежа

Оксана Евдакова в 1999–2017 годах занимала различные должности в учреждениях жилищно-коммунальной, строительной и автодорожной сфер, позже перешла на работу в воронежскую дирекцию дорожного хозяйства и благоустройства. В декабре прошлого года перешла в управление строительной политики, а этой весной стала его главой.

Уголовное дело, по которому задержана госпожа Евдакова, касается ее работы в дирекции дорожного хозяйства и благоустройства. Год назад прокуратура Воронежской области и региональное управление ФСБ проверили исполнение госконтракта на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа, заказчиком по которому выступала дирекция. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок и права жителей были нарушены. Ущерб бюджету оценивается в 335 млн руб.
Обвиняемая задержана, в настоящее время в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения.
Летом прошлого года предшественник госпожи Евдаковой Евгений Шишкин был задержан по обвинению в махинациях при реконструкции Петровской набережной. В скором времени он предстанет перед судом вместе с экс-директором дирекции единого заказчика капитального строительства Александром Кимом, замминистра строительства региона Виталием Жебиным и владельцем ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексеем Алексеенко.

Авторы

  • Сергей Толмачев
    Сергей Толмачев
    собственный корреспондент