В Воронеже задержали главу управления строительной политики Оксану Евдакову
В Воронеже по подозрению в злоупотреблениях должностными полномочиями задержана 49-летняя глава управления строительной политики городской администрации Оксана Евдакова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России по региону, не назвав имени подозреваемой.
Оксана Евдакова в 1999–2017 годах занимала различные должности в учреждениях жилищно-коммунальной, строительной и автодорожной сфер, позже перешла на работу в воронежскую дирекцию дорожного хозяйства и благоустройства. В декабре прошлого года перешла в управление строительной политики, а этой весной стала его главой.
Уголовное дело, по которому задержана госпожа Евдакова, касается ее работы в дирекции дорожного хозяйства и благоустройства. Год назад прокуратура Воронежской области и региональное управление ФСБ проверили исполнение госконтракта на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа, заказчиком по которому выступала дирекция. По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок и права жителей были нарушены. Ущерб бюджету оценивается в 335 млн руб.
Обвиняемая задержана, в настоящее время в отношении нее решается вопрос об избрании меры пресечения.
Летом прошлого года предшественник госпожи Евдаковой Евгений Шишкин был задержан по обвинению в махинациях при реконструкции Петровской набережной. В скором времени он предстанет перед судом вместе с экс-директором дирекции единого заказчика капитального строительства Александром Кимом, замминистра строительства региона Виталием Жебиным и владельцем ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексеем Алексеенко.