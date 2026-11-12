В Тамбове вынесли приговор четвертому фигуранту дела о хищении из бюджета 31 млн рублей

По версии следствия, Алексей Ткачев, используя служебное положение, вместе с соучастниками, среди которых был его сын Максим Ткачев, в рамках исполнения договора от 2024 года на изготовление и поставку оборудования в вуз «подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам». Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.