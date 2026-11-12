В Тамбове вынесли приговор четвертому фигуранту дела о хищении из бюджета 31 млн рублей
Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор четвертому фигуранту уголовного дела о мошенничестве на 31 млн руб. при поставке оборудования в высшее учебное заведение. Подсудимому назначили 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщили областная прокуратура и объединенная пресс-служба судов региона. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о завкафедрой Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) Алексее Ткачеве.
По версии следствия, Алексей Ткачев, используя служебное положение, вместе с соучастниками, среди которых был его сын Максим Ткачев, в рамках исполнения договора от 2024 года на изготовление и поставку оборудования в вуз «подготовили с использованием действующих и аффилированных фирм за рубежом заведомо ложные документы, необоснованно завысив затраты по обязательствам». Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Тамбовской области.
Алексея Ткачева признали виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Приговор в законную силу не вступил.
В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что экс-директора по внешнеэкономической деятельности тамбовского ООО «Завком-Инжиниринг» Максима Ткачева по делу о поставках оборудования в ТГТУ признали виновным в особо крупном мошенничестве, а также незаконных валютных операциях. Бывшему топ-менеджеру назначили два года и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб.
Также в июне Тамбовский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и изменил наказание Владимиру Артемову, одному из собственников ООО «Виват» (доля 37,05%), которое является единственным учредителем ООО «Завком-инжиниринг». Вместо пяти лет условного лишения свободы ему назначили 2 года и 7 месяцев колонии строгого режима. Штраф не изменился и составил 1,4 млн руб. В конце июля депутаты тамбовской облдумы лишили Владимира Артемова звания почетного гражданина Тамбовской области.
Как установил суд, ООО «Завком-Инжиниринг» заключило с китайской компанией «Гуомао» контракт на поставку оборудования за 42,5 млн руб. При этом тамбовское предприятие завысило цену товара на 31,7 млн руб. В результате были похищены бюджетные средства Тамбовского государственного технического университета. Ущерб был полностью возмещен.