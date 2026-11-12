Резиденты курского индустриального парка заявили 35,5 млрд рублей инвестиций

Парк займет 110 га в Фатежском районе — в 30 км от Курска. Денис Мантуров поддержал идею создания площадки в декабре 2024 года. В феврале 2025 года Александр Хинштейн сообщал о начале проектирования парка, уточняя, что средства на эти цели выделит федеральный бюджет. Глава региона также рассказывал, что правительство РФ направит порядка 100 млн руб. на подготовку инфраструктуры площадки. Изначально ее планировалось создать для предприятий из приграничья, пострадавших от боевых действий.