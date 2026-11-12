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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкие власти направили 1,3 млрд рублей на строительство поликлиники в Ельце

Управление капитального строительства Липецкой области ищет подрядчика для выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию пятиэтажного здания поликлиники Елецкой городской клинической больницы имени Семашко (улица Коммунаров, 40). Начальная цена контракта составляет 1,3 млрд руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 12 ноября.

Егор Снетков / Коммерсантъ

  • По условиям технического задания подрядчику дается 28 месяцев, из которых пять — на проектирование, а 23 — непосредственно на строительство объекта. Выполнить все работы соответственно требуется в два этапа в срок до 31 марта 2029 года.

  • Площадь земельного участка, на котором разместится поликлиника, составляет 4,9 га. Площадь застройки составит порядка 1,8 тыс. кв. м. Пропускная способность учреждения рассчитана на 413 посещений в смену.

  • Работы профинансируют из федерального бюджета и областной казны в рамках федпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Для подрядчика предусмотрен аванс в размере 20% от итоговой суммы соглашения. Заявки на участие в торгах будут принимать до 20 ноября. Итоги определения подрядчика подведут 24 ноября.

В конце октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что правительство РФ одобрило выделение Липецкой области федерального гранта в размере 8 млрд руб. для создания межвузовского кампуса. Строительство намечено на 2028–2033 годы. Поступление федеральных средств начнется в 2031-м. Кампус построят в Липецке на площадке недостроенного спортивного комплекса «Катящихся камней».

Авторы

  • Денис Данилов