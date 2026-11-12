Липецкие власти направили 1,3 млрд рублей на строительство поликлиники в Ельце

По условиям технического задания подрядчику дается 28 месяцев, из которых пять — на проектирование, а 23 — непосредственно на строительство объекта. Выполнить все работы соответственно требуется в два этапа в срок до 31 марта 2029 года.

Площадь земельного участка, на котором разместится поликлиника, составляет 4,9 га. Площадь застройки составит порядка 1,8 тыс. кв. м. Пропускная способность учреждения рассчитана на 413 посещений в смену.