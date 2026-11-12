Путин поручил разработать план развития систем накопления электроэнергии
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплексную программу развития систем накопления электроэнергии в стране до 2042 года. Это следует из списка поручений. Ответственным за их исполнение значится премьер-министр Михаил Мишустин.
Срок исполнения всех поручений истекает в марте 2027 года. К этому времени необходимо, в частности, разработать меры по внедрению источников бесперебойного питания российского производства в центрах обработки данных (ЦОД). Совместно с «Росатомом» правительство также должно подготовить дорожную карту по локализации производства аккумуляторов в России. Кроме того, необходимо предоставить данные об объеме произведенной в России продукции и ее доле в общем объеме применяемых установок.
Согласно документу, при содействии «Газпрома» кабмин должен проработать вопросы создания технологического кластера в Москве. Также необходимо обеспечить условия для непрерывной разработки отечественных батарей и систем накопления энергии, в том числе через господдержку стартапов и малых технологических предприятий.