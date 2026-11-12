Путин поручил разработать план развития систем накопления электроэнергии

Срок исполнения всех поручений истекает в марте 2027 года. К этому времени необходимо, в частности, разработать меры по внедрению источников бесперебойного питания российского производства в центрах обработки данных (ЦОД). Совместно с «Росатомом» правительство также должно подготовить дорожную карту по локализации производства аккумуляторов в России. Кроме того, необходимо предоставить данные об объеме произведенной в России продукции и ее доле в общем объеме применяемых установок.