На подлете к Москве сбили 10 беспилотников
Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Ночью на подлете к столице сбили еще пять дронов. Таким образом, с начала суток ПВО сбили 15 летевших на город беспилотников.
На месте падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб. Около получаса назад (в 21:10) Росавиация сообщила о введении ограничений в работу московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет суда только по согласованию с соответствующими органами.