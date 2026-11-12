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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

На подлете к Москве сбили 10 беспилотников

Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Ночью на подлете к столице сбили еще пять дронов. Таким образом, с начала суток ПВО сбили 15 летевших на город беспилотников.
На месте падения обломков дронов работают сотрудники оперативных служб. Около получаса назад (в 21:10) Росавиация сообщила о введении ограничений в работу московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань принимает и отправляет суда только по согласованию с соответствующими органами.