«Газпром» снял ограничения на продажу топлива в Орловской области

«Ъ-Черноземье» обратился на горячую линию сети АЗС «Газпрома». Оператор подтвердил, что в Орле на двух станциях «ОПТИ» — партнера «Газпром нефти» — ограничений нет: бензин можно заливать в бак автомобиля и канистры без лимита по объему. При этом сведений о действующих условиях на остальных АЗС «Газпрома» у специалиста не оказалось.