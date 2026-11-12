«Газпром» снял ограничения на продажу топлива в Орловской области
В Орловской области «Газпром» полностью отменил ограничения на продажу топлива на своих заправках. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира. По его словам, решение принято после переговоров с руководством компании.
«Ъ-Черноземье» обратился на горячую линию сети АЗС «Газпрома». Оператор подтвердил, что в Орле на двух станциях «ОПТИ» — партнера «Газпром нефти» — ограничений нет: бензин можно заливать в бак автомобиля и канистры без лимита по объему. При этом сведений о действующих условиях на остальных АЗС «Газпрома» у специалиста не оказалось.
По словам главы региона, на АЗС «Роснефти» ограничения пока сохраняются. В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что в макрорегионе вновь установлены ограничения на отпуск топлива. Купить можно 30 л бензина в один бак на заправках в городе и 50 л — на трассе.
С 4 июля на заправках «Газпрома» и «Роснефти» в регионе лимит отпуска топлива увеличили с 30 до 50 л на одну машину. Правила распространялись на 57 заправок двух сетей.
О возвращении топлива на заправки макрорегиона вместе со снятием многих ограничений — в материале «Ъ-Черноземье».