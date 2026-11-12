ГК «Ареал» планирует вложить 30 млрд рублей в добычу титана в Тамбовской области

«У нас есть богатый опыт. По каждому из наших инвестиционных проектов привлекаются инвестиционные ресурсы от крупнейших банков страны. Мы работаем и с ВТБ, и со Сбербанком, и с Газпромбанком. Понятно, что финансирование только по коммерческим условиям столь масштабного проекта, у которого только срок инвестиций пять лет, — это достаточно сложно»,— отметил господин Хабаров.