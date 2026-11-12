ГК «Ареал» планирует вложить 30 млрд рублей в добычу титана в Тамбовской области
Горно-металлургическая группа «Ареал» (ранее — Highland Gold, входит в топ-5 российских золотопромышленников) планирует инвестировать 30 млрд руб. в проект по освоению Восточного участка месторождения «Центральное» в Рассказовском округе Тамбовской области. Об этом сообщил гендиректор АО «Сегмент» (структура ГК) Михаил Хабаров, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» в ходе брифинга, посвященного проекту, с участием губернатора Евгения Первышова.
По словам господина Хабарова, речь идет о финансировании на весь срок проекта. В 2027–2028 годах в рамках инвестиционной программы проект будет финансироваться за счет собственных средств ГК «Ареал». В дальнейшем компания «планирует привлекать кредитные ресурсы» (доля собственных и заемных средств в структуре инвестиций пока не раскрывается).
«У нас есть богатый опыт. По каждому из наших инвестиционных проектов привлекаются инвестиционные ресурсы от крупнейших банков страны. Мы работаем и с ВТБ, и со Сбербанком, и с Газпромбанком. Понятно, что финансирование только по коммерческим условиям столь масштабного проекта, у которого только срок инвестиций пять лет, — это достаточно сложно»,— отметил господин Хабаров.
Евгений Первышов в ходе брифинга добавил, что планируемый объем инвестиций в 30 млрд руб. не является окончательным и будет направлен на строительство горно-обогатительного комбината, а также на начало разработки.
В ГК «Ареал» также сообщили, что начало строительства горно-обогатительного комбината запланировано на 2028 год, поэтапный запуск — на 2029–2031 годы. Проектная мощность первой очереди по добыче полезных ископаемых составит 3,7 млн т песков в год.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в четвертом квартале 2026 года «Сегмент» должен получить регистрацию в Тамбове по адресу: улица Максима Горького, 17/129. Офис предполагаемых разработчиков титанового месторождения будет расположен в бизнес-центре «Галерея», одном из крупнейших в Тамбове, рядом с правительством области. По словам представителя инвестора, после перерегистрации АО «станет самостоятельным налогоплательщиком в бюджеты Тамбовской области и Рассказовского округа».