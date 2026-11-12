Путин пообещал через МИД проработать вопрос с визами в США для атлетов из России

Господин Рожков отметил, что сейчас российские спортсмены могут получить неиммиграционную визу в США только в посольстве США в Казахстане. «Предполагаю, что у вас тоже будет большая делегация, которая будет на Играх. Получение виз. У вас идут встречи сейчас с американцами. Ездить с такой большой делегацией в Астану и получать там визы с резервом — это большая проблема»,— сказал президент паралимпийского резерва.