Путин пообещал через МИД проработать вопрос с визами в США для атлетов из России
Президент России Владимир Путин пообещал, что по линии Министерства иностранных дел проработает вопрос с получением в Москве виз в США для российских олимпийцев и параолимпийцев. С такой просьбой к президенту обратился президент паралимпийского движения России Павел Рожков.
Господин Рожков отметил, что сейчас российские спортсмены могут получить неиммиграционную визу в США только в посольстве США в Казахстане. «Предполагаю, что у вас тоже будет большая делегация, которая будет на Играх. Получение виз. У вас идут встречи сейчас с американцами. Ездить с такой большой делегацией в Астану и получать там визы с резервом — это большая проблема»,— сказал президент паралимпийского резерва.
«По линии МИДа проработаем»,— ответил президент.
В Лос-Анджелесе (США) летние Олимпийские игры (XXXIV Олимпиада) пройдут с 14 по 30 июля 2028 года, XVIII летние Паралимпийские игры — с 15 по 27 августа 2028 года.