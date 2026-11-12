Ушаков заявил о готовности РФ начать разминирование для миссии в Константиновке
Российская сторона готова приступить к разминированию для проведения гуманитарной миссии в Константиновке в Донецкой народной республике. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Условлено начать конкретные контакты с американскими представителями по поводу этой новой гуманитарной акции, а также немедленно приступить к разминированию»,— сказал господин Ушаков. Таких договоренностей Россия и США достигли на сегодняшних переговорах Владимира Путина с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Господин Ушаков заявил, что предложенная российским президентом миссия в Константиновке «позволит всем убедиться», под чьим контролем находится город. «Мы пригласим журналистов из Украины, европейских стран и Соединенных Штатов понаблюдать за всем этим»,— добавил помощник президента.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня прилетели в Москву на переговоры с российским президентом. Встреча продлилась около 2,5 часов. После этого американские переговорщики направились в Дублин для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Прошлая гуманитарная миссия проходила в Алешках Херсонской области при содействии первой леди США Мелании Трамп. Перемирие продолжалось почти шесть дней.