Ушаков заявил о готовности РФ начать разминирование для миссии в Константиновке

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня прилетели в Москву на переговоры с российским президентом. Встреча продлилась около 2,5 часов. После этого американские переговорщики направились в Дублин для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Прошлая гуманитарная миссия проходила в Алешках Херсонской области при содействии первой леди США Мелании Трамп. Перемирие продолжалось почти шесть дней.