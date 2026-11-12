Второй полет «Бабочки»

В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран: Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии. От России, кроме «Августа», были представлены картины «Здесь был Юра» Сергея Малкина и «Красавица» Антона Богданова. От Китая также было отобрано три фильма, а от Индии и Казахстана — по четыре.