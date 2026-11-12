Второй полет «Бабочки»
Евразийская академия кинематографических искусств признала «Август» лучшим фильмом
В московском театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова» состоялась вторая церемония вручения награды Евразийской академии кинематографических искусств — международной кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Лучшим фильмом был объявлен «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. Создатели картины получат якутский бриллиант в 10 каратов, стоимость которого эквивалентна $1 млн.
Евразийская киноакадемия была учреждена в 2025 году Российским фондом культуры и Минкультом РФ по инициативе Никиты Михалкова. Она объединяет кинематографистов из разных стран, поддерживающих «общечеловеческие ценности», которые перечислены на сайте киноакадемии: духовно-нравственные основы, любовь и семья, мир и созидание, ценностные основы государства, альтруизм, традиции.
Кроме России к киноакадемии присоединились Армения, Белоруссия, Вьетнам, Венесуэла, Индия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Киргизия, Куба, ОАЭ, Пакистан, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Никита Михалков сообщил, что церемония награждения кинопремии будет проводиться в каждой из этих стран. Однако площадкой для второго вручения «Бриллиантовой бабочки» снова стал московский театр «Мастерская “12” Никиты Михалкова», как и в прошлом году.
В этом году на премию претендовал 41 фильм из 19 стран: Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Монголии, Пакистана, России, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Эфиопии. От России, кроме «Августа», были представлены картины «Здесь был Юра» Сергея Малкина и «Красавица» Антона Богданова. От Китая также было отобрано три фильма, а от Индии и Казахстана — по четыре.
Оценивал претендентов экспертный совет, в который входят медиаменеджер и продюсер Александр Акопов, художник по гриму и спецэффектам Петр Горшенин, сценарист и продюсер Александр Звягинцев, телеведущая и журналистка Мария Лемешева, композитор Алексей Рыбников, художник-постановщик Сергей Февралев, кинооператор Алишер Хамидходжаев, киновед Сергей Лаврентьев, режиссеры Андрей Кравчук, Алексей Пиманов, Сергей Урсуляк и Владимир Хотиненко, актеры Сергей Безруков и Алексей Гуськов.
Награды вручались в 12 номинациях.
Каждый лауреат получил статуэтку, инкрустированную почти 5 тыс. искусственно выращенных бриллиантов. Кроме того, победителям были вручены и природные якутские бриллианты: десятикаратный — обладателю главного приза и пятикаратные — остальным.
«Август», поставленный по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», кроме главного приза, получил награду за лучшую работу художника для Сергея Агина, Владимира Гудилина и Юлии Макушиной.
Лучшим фильмом, снятым вне евразийского пространства, экспертный совет назвал «Улицу 232» Руди Моры (Куба) — историю тяжело заболевшего кинорежиссера.
Лучшим режиссером был назван Каныбек Калматов за биографическую драму «Айтматов» (Киргизия). Приз за лучший сценарий получил Алиреза Мотамеди (Иран) за фильм «Дочь леди феи». Лучшим оператором стал Александр Плотников («Эвакуация», Казахстан), лучшим композитором — М. М. Киравани («Великая Танви», Индия).
В актерских номинациях призы за главные роли достались Дананир Мубин («Мой Льяри», Пакистан) и Жасулану Копбергену («Рестарт», Казахстан), а за роли второго плана — Сладжане Зрнич («Рука правосудия», Сербия) и Роману Наумовичу («Переломный момент», Белоруссия).
Почетный приз за вклад в мировой кинематограф, который в этом году вручался впервые, был присужден Алисе Фрейндлих.