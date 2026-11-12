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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Черноземье

После ухода Андрея Иконникова белгородский минздрав возглавила его первый зам

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова возглавила ведомство. 11 ноября ее указали в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право действовать от имени министерства без доверенности. Ранее такие полномочия принадлежали Андрею Иконникову, который покинул пост 6 ноября.
Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова

министерство здравоохранения Белгородской области

О своей отставке бывший глава минздрава сообщил в социальных сетях. Он возглавлял департамент здравоохранения региона с февраля 2021 года. В январе 2022-го после реорганизации структуры регионального правительства его должность переименовали в министра здравоохранения.
В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что советником губернатора Белгородской области Александра Шуваева назначен бывший вице-губернатор и министр финансов региона Владимир Боровик. Господин Боровик ушел из облправительства при предыдущем главе региона Вячеславе Гладкове в 2023 году.
Мария Свиридова