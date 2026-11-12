После ухода Андрея Иконникова белгородский минздрав возглавила его первый зам

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова возглавила ведомство. 11 ноября ее указали в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право действовать от имени министерства без доверенности. Ранее такие полномочия принадлежали Андрею Иконникову, который покинул пост 6 ноября.