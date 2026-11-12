Сборная России сплясала от скамейки
Она одержала победу над узбекской командой, уступая 0:2
Сборная России провела в четверг, 12 ноября, удивительный товарищеский матч в Ташкенте. Пропустив в начале второго тайма второй гол от узбекской команды, она выглядела чуть ли не обреченной на поражение, но после серии замен все перевернула буквально за десять минут, добившись победы со счетом 3:2.
Все, кто внимательно следит за сборной России, знают, что резкий, внезапный прессинг превратился в одно из главных ее оружий. Но в начале ташкентского матча урок такого прессинга ей преподала узбекская сборная. Из прессинга, из российской потери родился угловой. Из углового — гол. Довольно дурацкий. Вратарь Матвей Сафонов решил не выходить на как-то очень лихо закрученную подачу, а мяч, ввинтившись в группу игроков у линии вратарской, срикошетил в сетку. Российский защитник Виктор Мелехин оказался последним, кто его коснулся.
Тот, кому во что бы то ни стало хотелось увидеть в этой ранней неудаче сборной России что-то шальное, такое, чему не нужно придавать особого значения, через некоторое время наверняка разглядел бы признаки, версию подкрепляющие. Ну вот же, напрягает она уже узбеков. И Константин Тюкавин после хитрого трюка Ярослава Гладышева, выманившего опекуна на себя, а мяч пропустившего дальше, вывалился на вратаря Владимира Назарова. Метя в дальний угол, чуть-чуть промазал. Но не беда — наверняка будут еще моменты. Класснее же даже этот вариант российской сборной — без Александра Головина, без пока сидящего в запасе Алексея Миранчука, но все же не такой уж далекий от боевого — варианта узбекского, хотя в нем многие футболисты прошли летом через чемпионат мира. Даже узбекский наставник Фабио Каннаваро, кстати с виду намного тревожнее своего коллеги Валерия Карпина, словно ждет чего-то нехорошего.
Но время шло, а с моментами — по крайней мере настоящими, исключительной остроты — никак не срасталось.
Вроде бывают неплохие — с длинными переводами, с неожиданными подключениями — атаки, а шансов по-прежнему нет. И узбеки иногда кусают. А мысли о неизбежном и жестоком реванше за стартовую оплеуху должны были постепенно уступить место мыслям немножко менее приятным. Игра сборной России, пусть в ней присутствует определенный лоск, какая-то слишком осенняя. Она заставляет думать скорее не о пиковой форе, а об усталости, навалившейся на игроков к середине трудного сезона. Матвей Кисляк, Иван Обляков, Лечи Садулаев — все они обычно выглядят куда бодрее. И Алексей Батраков, как ни крути, не похож на Алексея Батракова, только что совершавшего подвиги в турецком первенстве и Лиге чемпионов за свой «Галатасарай».
В таких случаях принято надеяться, что свежести и остроты добавит перерыв. Но сразу после него сборная России умудрилась пропустить снова. И снова гол созрел практически из ничего. Из аута он созрел и из неуклюжих стараний российских футболистов завладеть уже почти упущенным соперниками мячом. Остался он у узбеков, а пришедший помогать нападению защитник Бехрузжон Каримов исполнил с линии штрафной даже не удар, а какой-то тычок. Мяч катился по газону небыстро, но прокатился в угол мимо рук распластавшегося на нем Сафонова.
Сборная России неумолимо, как «Титаник» на айсберг, двигалась к краху. Это ощущение могло возникнуть у кого угодно.
В конце концов недурна была узбекская команда, не собиралась она киснуть. А намеков на то, что с ее оппонентами может произойти какое-то чудесное преображение, днем с огнем было не найти.
А оно между тем произошло. Обычно пачки обязательных замен в таких матчах игру портят, слегка сбивают ритм. Но эти были исключением из правила. Замены Валерия Карпина российскую игру зажгли. Узбекская сборная, недавно такая солидная, трансформировалась в скромненького аутсайдера, существующего в режиме выживания. В нем уже не до укусов.
А российские резервисты бушевали.
Монументальный Николай Комличенко после неловкого узбекского выноса продрался сквозь двух защитников и прошил Владимира Назарова. Прошло буквально пять минут, и Назаров, поддавшийся, как и все партнеры, под российским натиском панике, нелепо столкнулся со своим игроком, и тот же Комличенко счет сравнял. А еще через пять минут Алексей Миранчук, брошенный Карпиным вместе с Комличенко в бой со скамейки, замкнул прострел Даниила Кругового. Сборная России перевернула все с ног на голову стремительно.
В рамках ноябрьского сбора российской команде предстоит провести и еще один матч. 17 ноября в Краснодаре она встретится с венесуэльцами.