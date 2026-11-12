Сборная России сплясала от скамейки

Тот, кому во что бы то ни стало хотелось увидеть в этой ранней неудаче сборной России что-то шальное, такое, чему не нужно придавать особого значения, через некоторое время наверняка разглядел бы признаки, версию подкрепляющие. Ну вот же, напрягает она уже узбеков. И Константин Тюкавин после хитрого трюка Ярослава Гладышева, выманившего опекуна на себя, а мяч пропустившего дальше, вывалился на вратаря Владимира Назарова. Метя в дальний угол, чуть-чуть промазал. Но не беда — наверняка будут еще моменты. Класснее же даже этот вариант российской сборной — без Александра Головина, без пока сидящего в запасе Алексея Миранчука, но все же не такой уж далекий от боевого — варианта узбекского, хотя в нем многие футболисты прошли летом через чемпионат мира. Даже узбекский наставник Фабио Каннаваро, кстати с виду намного тревожнее своего коллеги Валерия Карпина, словно ждет чего-то нехорошего.