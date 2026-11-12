Главу управления стройполитики мэрии Воронежа отправили под домашний арест

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения муниципального контракта на строительство сети ливневой канализации в Центральном парке Воронежа стоимостью 1,4 млрд руб. в 2023–2025 годах. Заказчиком выступала дирекция дорожного хозяйства и благоустройства, которой тогда руководила госпожа Евдакова (управление строительной политики она возглавила в марте этого года).