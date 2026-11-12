Главу управления стройполитики мэрии Воронежа отправили под домашний арест
Ленинский райсуд Воронежа по ходатайству регионального управления Следственного комитета России заключил под домашний арест главу управления строительной политики городской администрации Оксану Евдакову. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мера пресечения будет действовать до 8 декабря.
Госпожа Евдакова обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Воронежской области.
Пресс-служба СУ СК по Воронежской области опубликовала кадры оперативных мероприятий с госпожой Евдаковой.
В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения муниципального контракта на строительство сети ливневой канализации в Центральном парке Воронежа стоимостью 1,4 млрд руб. в 2023–2025 годах. Заказчиком выступала дирекция дорожного хозяйства и благоустройства, которой тогда руководила госпожа Евдакова (управление строительной политики она возглавила в марте этого года).
По версии следствия, чиновница произвела незаконное авансирование на общую сумму более 335 млн руб. подрядчику, не имеющему разрешения на строительство и обеспечительной меры исполнения контракта в виде банковской гарантии.
Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа в октябре 2023 года получило кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна № 38». Сроки исполнения работ были сорваны.