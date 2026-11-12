Воронежский Госстройнадзор возглавил Андрей Величко
Руководителем инспекции государственного строительного надзора Воронежской области назначен экс-начальник АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования», которое, в частности, курирует проекты комплексного развития территорий в регионе, Андрей Величко. Он приступил к новым обязанностям 12 ноября. Об этом сообщили в облправительстве.
Андрей Величков руководил агентством в феврале 2024 года. Также он возглавляет некое управление в Воронежском государственном техническом университете, согласно информации на сайте вуза.
С мая 2026 года воронежским Госстройнадзором управлял замруководителя Александр Федорищев. В апреле пост главы инспекции покинул Сергей Болгов, занимавший его с конца 2019 года. Он, в свою очередь, был назначен гендиректором ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») вместо Вадима Кстенина, перешедшего на должность заместителя гендиректора девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова.