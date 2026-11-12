Воронежский Госстройнадзор возглавил Андрей Величко

Руководителем инспекции государственного строительного надзора Воронежской области назначен экс-начальник АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования», которое, в частности, курирует проекты комплексного развития территорий в регионе, Андрей Величко. Он приступил к новым обязанностям 12 ноября. Об этом сообщили в облправительстве.