Главные новости за 29 октября. Кубань, Крым, Адыгея
В Краснодарском крае ставки транспортного налога повысят поэтапно в течение трех лет — с 2027 по 2029 год. Необходимость изменений власти объясняют тем, что действующие тарифы не пересматривались 16 лет и перестали покрывать расходы на дорожные работы.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправится в Анапу, чтобы сопроводить жителей Алешек Херсонской области сначала в Гомель, а затем на территорию Украины.
На Кубани строят более 200 отелей и гостиниц. Общая сумма инвестиций в эти проекты — почти 1,5 трлн руб. Ежегодно край принимает до 20 млн гостей и активно развивает туристическую инфраструктуру.
Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост главного тренера ФК «Краснодар», если Мурад Мусаев покинет команду. Владелец клуба Сергей Галицкий поддерживает связь с Александром Сторожуком, но конкретных договоренностей на данный момент нет.
По данным на 1 октября, жители Краснодарского края накопили на вкладах и счетах в банках свыше 1,9 трлн руб., что на 7,1% больше, чем на аналогичную дату 2025 года.
За девять месяцев 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 71 137 случаев гриппа и ОРВИ — на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было около 80,9 тыс. случаев.
Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей компенсации в пользу ребенка, покусанного собаками. Суд рассмотрел материалы гражданского дела по исковому заявлению отца пострадавшего мальчика к Роману Цыганкову, который является хозяином собак породы хаски, о компенсации морального вреда.
С 6 июля по 26 октября 2026 года куры охлажденные и мороженые в Краснодарском крае подорожали с 260 до 302,17 руб. за кг — на 16,2%. Говядина выросла в цене с 749,37 до 764,21 руб. за кг (+2%), свинина — с 426,65 до 453,96 руб. (+6,4%).
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, которые банки предоставили жителям Краснодарского края, в сентябре составила 8,2%.
В Южном Крыму стабилизировалась обстановка после паводка: подтопленных территорий не осталось. В Большой Ялте от воды освободили все ранее затопленные дома и объекты.
Краснодарский край вошел в тройку регионов России с наибольшим числом родов двойней и тройней за девять месяцев 2026 года. Лидером по этому показателю стали Москва и Московская область, где зарегистрировали 1075 родов двойней и 13 — тройней.