«Он очень любил женщин»
Владимир Осипов — о скандалах вокруг Тайгера Вудса
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Гольфист Тайгер Вудс — яркий пример того, как можно едва не потерять деньги, карьеру и семью, потакая собственным порочным желаниям. Его история невероятна: он начал заниматься гольфом в три года, в восемь уже стал звездой, а потом лучшим гольфистом планеты и миллиардером.
Его брак с моделью из Швеции Элин Нордгрен обсуждал весь мир. Девушки вздыхали, узнавая, что на декор свадьбы ушло 11 тыс. роз и $2 млн. Но в 2009 году выяснилось, что Тайгер Вудс в течение всей карьеры потакал одному своему маленькому капризу: он очень любил женщин. В итоге жена об этом узнала, и оказалось, что масштаб проблемы грандиозен. В прессе стали появляться истории об оргиях звезды с 15-ю дамами легкого поведения одновременно. А потом выяснилось, что с приличными дамами Вудс тоже встречался.
Оказалось, что у него было 120 любовниц, причем это только те, о которых удалось узнать. Справиться со своими необузданными желаниями гольфист так и не смог. После этого скандала от спортсмена отвернулись спонсоры, жена подала на развод, а попытки списать все на сексуальную зависимость не увенчались успехом.
Для того чтобы выбраться из всего этого, понадобились годы, но спортсмену удалось это сделать. В 2019 году он выиграл один из главных турниров в гольфе — The Masters — и даже был приглашен Дональдом Трампом в Белый дом. Сейчас Вудсу 50 лет, в гольф он почти не играет, но успешно занимается бизнесом. Его состояние оценивается примерно в $1,5 млрд, и больше в скандальные истории звездный спортсмен не попадал.