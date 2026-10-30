«Он очень любил женщин»

Для того чтобы выбраться из всего этого, понадобились годы, но спортсмену удалось это сделать. В 2019 году он выиграл один из главных турниров в гольфе — The Masters — и даже был приглашен Дональдом Трампом в Белый дом. Сейчас Вудсу 50 лет, в гольф он почти не играет, но успешно занимается бизнесом. Его состояние оценивается примерно в $1,5 млрд, и больше в скандальные истории звездный спортсмен не попадал.