Лев XIV проголосует на промежуточных выборах в США

Нынешний глава Ватикана родился в Чикаго и до сих пор зарегистрирован в качестве избирателя в Нью-Леноксе, пригороде Чикаго. До избрания главой Римско-католической церкви в 2025 году он уже голосовал на праймериз обеих партий, а также на президентских выборах вплоть до 2024 года.