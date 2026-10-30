Лев XIV проголосует на промежуточных выборах в США
Папа Лев XIV может стать первым в мировой истории главой Римско-католической церкви, принявшим участие в голосовании на выборах в США. Он запросил бюллетень для голосования по почте как гражданин страны, проживающий за рубежом. Об этом сообщает NBC News.
Нынешний глава Ватикана родился в Чикаго и до сих пор зарегистрирован в качестве избирателя в Нью-Леноксе, пригороде Чикаго. До избрания главой Римско-католической церкви в 2025 году он уже голосовал на праймериз обеих партий, а также на президентских выборах вплоть до 2024 года.
Папа Лев XIV неоднократно публично критиковал администрацию президента Дональда Трампа, в частности, за войну в Иране и жесткую иммиграционную политику. Эта критика привела к открытой его конфронтации с господином Трампом. Американский президент заявлял журналистам, что он «не фанат папы римского». Этот конфликт, по мнению аналитиков, «мог стоить ему потери поддержки части консервативно настроенных избирателей и граждан США латиноамериканского происхождения».
Для того чтобы его голос был засчитан, понтифик должен успеть прислать его до 3 ноября.