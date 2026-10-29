Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сопроводит жителей Алешек из Анапы в Гомель

«Предполагается, что 31 октября 2026 г. украинская делегация (Д.В. Лубинец, два представителя офиса Уполномоченного, два представителя украинских СМИ, представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и представитель группы по координации проведения гуманитарной миссии) с гражданами, желающими убыть на территорию Украины, вылетают из г. Анапы (аэропорт „Витязево“) в аэропорт г. Гомель Республики Беларусь»,— говорится в соглашении.