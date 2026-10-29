Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сопроводит жителей Алешек из Анапы в Гомель
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отправится в Анапу, чтобы сопроводить жителей Алешек Херсонской области сначала в белорусский Гомель, а затем на территорию Украины. Об этом говорится в соглашении о прекращении огня в Алешках, опубликованном Fox News.
Согласно опубликованному документу, украинская делегация вместе с жителями Алешек, решившими отправиться на Украину, приедет в аэропорт Анапы. Оттуда военно-транспортный самолет Минобороны России вылетит в Гомель, после чего они отправятся на территорию Украины.
«Предполагается, что 31 октября 2026 г. украинская делегация (Д.В. Лубинец, два представителя офиса Уполномоченного, два представителя украинских СМИ, представитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и представитель группы по координации проведения гуманитарной миссии) с гражданами, желающими убыть на территорию Украины, вылетают из г. Анапы (аэропорт „Витязево“) в аэропорт г. Гомель Республики Беларусь»,— говорится в соглашении.