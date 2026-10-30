Ушаков: Украина возобновила удары по российским НПЗ несмотря на просьбы США

«Они в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но они не слушаются»,— рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».