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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Ушаков: Украина возобновила удары по российским НПЗ несмотря на просьбы США

Несмотря на просьбы американской стороны, Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Они в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но они не слушаются»,— рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Как подтвердил вице-премьер Александр Новак, сегодня ночью Украина атаковала три нефтеперерабатывающих завода.
Днем ранее господин Ушаков заявил, что проведение трехсторонних переговоров по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Киев в ближайшие дни. Если Киев нанесет удары в День народного единства 4 ноября, Москва может изменить свою позицию, утверждал он.