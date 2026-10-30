Ушаков: Украина возобновила удары по российским НПЗ несмотря на просьбы США
Несмотря на просьбы американской стороны, Украина возобновила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
«Они в очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но они не слушаются»,— рассказал господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Как подтвердил вице-премьер Александр Новак, сегодня ночью Украина атаковала три нефтеперерабатывающих завода.
Днем ранее господин Ушаков заявил, что проведение трехсторонних переговоров по Украине будет зависеть от того, как поведет себя Киев в ближайшие дни. Если Киев нанесет удары в День народного единства 4 ноября, Москва может изменить свою позицию, утверждал он.