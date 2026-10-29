Александр Сторожук может сменить Мурада Мусаева в «Краснодаре»
Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост главного тренера ФК «Краснодар», если Мурад Мусаев покинет команду. По данным «РБ Спорт», владелец клуба Сергей Галицкий поддерживает связь с Александром Сторожуком, но конкретных договоренностей на данный момент нет.
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева на протяжении шести матчей не может победить в рамках Премьер-Лиги: пять ничьих и домашнее поражение от «Зенита» (2:3). В СМИ распространяется информация о возможной отставке тренера, но пока он сохраняет пост. Отставание от первого места составляет четыре очка, однако если ситуация ухудшится, кадровые изменения могут последовать.
Александр Сторожук сейчас возглавляет московское «Торпедо», которое занимает третье место в Первой лиге. Ранее он работал в молодежной системе «Краснодара» и возглавлял основную команду в 2022 году.