Александр Сторожук может сменить Мурада Мусаева в «Краснодаре»

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаева на протяжении шести матчей не может победить в рамках Премьер-Лиги: пять ничьих и домашнее поражение от «Зенита» (2:3). В СМИ распространяется информация о возможной отставке тренера, но пока он сохраняет пост. Отставание от первого места составляет четыре очка, однако если ситуация ухудшится, кадровые изменения могут последовать.