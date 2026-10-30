Новак: частичный запрет на экспорт дизеля планируется продлить до конца января

Сейчас запрет на вывоз дизеля для всех категорий экспортеров действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале октября. Бензин и авиакеросин экспортировать по-прежнему запрещено.