Новак: частичный запрет на экспорт дизеля планируется продлить до конца января
Правительство России готовится продлить запрет на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. По-прежнему будут действовать исключения для отдельных зарубежных покупателей.
Распоряжение правительства, по словам господина Новака, уже готовится. «Как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки»,— сказал он журналистам.
Александр Новак напомнил, что в октябре российские производители поставили 510 тыс. тонн топлива за рубеж. В ноябре, по его словам, объем составит примерно 2,15 млн тонн дизеля. Объем поставок на начало 2027 года будет зависеть от текущей ситуации, добавил вице-премьер.
Сейчас запрет на вывоз дизеля для всех категорий экспортеров действует до 31 октября. Его смягчили после переговоров президента России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в начале октября. Бензин и авиакеросин экспортировать по-прежнему запрещено.