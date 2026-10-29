Жители Кубани накопили на вкладах и счетах в банках свыше 1,9 трлн рублей
По данным на 1 октября, жители Краснодарского края накопили на вкладах и счетах в банках свыше 1,9 трлн руб., что на 7,1% больше, чем на аналогичную дату 2025 года. Жители Дона накопили 1,3 трлн руб. на счетах и вкладах, что больше прошлогодних показателей на 8,5%. Об этом журналистам рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
«Склонность к сбережению немного снизилась, но пока сохраняется на высоком уровне. Средства населения Краснодарского края и Ростовской области продолжают расти. Большую часть сбережений составляют вклады, но их доля немного снизилась относительно прошлого года»,— говорит господин Эберенц.
По данным регулятора, в целом по РФ доля вкладов составляет порядка 70%. Ставки по краткосрочным депозитам физических лиц составили 12,8%, по долгосрочным — 11,1%. За год ставки снизились чуть меньше чем на 3 п. п. Продолжает умеренно расти интерес и к альтернативным инструментам сбережений.
«В Краснодарском крае и Ростовской области общий объем средств населения в банках (на вкладах и текущих счетах) на начало октября этого года превысил 1,9 и 1,3 трлн руб. соответственно. При этом, действительно, годовые приросты в обоих регионах, как и в целом по стране, замедлились. Такая динамика, конечно, во многом связана со снижением процентов по вкладам вслед за траекторией ключевой ставки. Если смотреть в целом южному макрорегиону, то более значительно снизились ставки по вкладам до года. При этом важно понимать, что предлагаемые банками проценты остаются выше инфляции и помогают сохранить денежные средства от обесценения»,— говорит Евгений Эберенц.
По его словам, оценивая реальную доходность вкладов, следует сопоставлять проценты по ним с будущей инфляцией. Банк России ожидает, что годовой рост цен составит 7,1–7,6% в этом году и снизится до 4% в следующем году. «Это значит, что полученные проценты, когда вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время и даже позволят заработать»,— рассказал господин Эберенц.
Он отмечает, что при инфляции 4% средства граждан будут защищены от обесценения, а ставки по кредитам, в том числе по ипотеке, будут ниже, чем сейчас, как это было в 2017-19 годах, когда Банк России удерживал инфляцию вблизи 4%. «Напомню, экономика и в целом по стране и в южных регионах тогда росла в среднем на два с небольшим процента в год, что соответствует долгосрочным устойчивым темпам для России (1,5-2,5%). Заработные платы, очищенные от инфляции, росли примерно на 5% в год»,— резюмировал начальник Южного ГУ Банка России.