Жители Кубани накопили на вкладах и счетах в банках свыше 1,9 трлн рублей

«В Краснодарском крае и Ростовской области общий объем средств населения в банках (на вкладах и текущих счетах) на начало октября этого года превысил 1,9 и 1,3 трлн руб. соответственно. При этом, действительно, годовые приросты в обоих регионах, как и в целом по стране, замедлились. Такая динамика, конечно, во многом связана со снижением процентов по вкладам вслед за траекторией ключевой ставки. Если смотреть в целом южному макрорегиону, то более значительно снизились ставки по вкладам до года. При этом важно понимать, что предлагаемые банками проценты остаются выше инфляции и помогают сохранить денежные средства от обесценения»,— говорит Евгений Эберенц.