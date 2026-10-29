Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Кубани снизилась на 12,2%
За девять месяцев 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 71 137 случаев гриппа и ОРВИ — на 12,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было около 80,9 тыс. случаев. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.
Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом на 29,3% ниже среднего многолетнего уровня. В 2026 году превышения эпидемиологических порогов не зарегистрировали, ограничительные мероприятия в регионе не вводились. Отмечается, что в структуре заболеваемости преобладают вирусы негриппозной этиологии — риновирус, аденовирус, парагрипп.
Сейчас в Краснодарском крае идет вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить более 2,7 млн человек, в том числе более 750 тыс. детей. Оптимальное время для вакцинации — сентябрь–октябрь. Привиться жители региона могут в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах на улице Красной, 122, в сквере имени Жукова, в парке «Солнечный Остров» и в парке «Чистяковская Роща».
С учетом осенне-зимней сезонности ожидается постепенный рост заболеваемости. Основные меры профилактики — иммунизация, мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих средств, регулярное проветривание, влажная уборка и дезинфекция поверхностей и гаджетов.