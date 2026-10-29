Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Кубани снизилась на 12,2%

Сейчас в Краснодарском крае идет вакцинация против гриппа. В этом году планируют привить более 2,7 млн человек, в том числе более 750 тыс. детей. Оптимальное время для вакцинации — сентябрь–октябрь. Привиться жители региона могут в поликлиниках по месту жительства и в мобильных пунктах на улице Красной, 122, в сквере имени Жукова, в парке «Солнечный Остров» и в парке «Чистяковская Роща».