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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак сообщил об атаке беспилотников на три российских НПЗ и химический комплекс

В ночь на 30 сентября беспилотники ВСУ атаковали три российских нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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По словам господина Новака, один из НПЗ получил повреждения. В целом, по его словам, системы противовоздушной обороны смогли защитить объекты от ударов. «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки (со стороны Вооруженных сил Украины.— “Ъ”) на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защите»,— добавил вице-премьер.
В конце сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить удары по российским НПЗ. По его словам, из-за таких атак росли мировые цены на нефть. 28 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военнослужащие пытались действовать «более осторожно». Сегодня Минобороны РФ отчитывалось, что над территорией страны сбили 1043 украинских БПЛА.