Новак сообщил об атаке беспилотников на три российских НПЗ и химический комплекс

По словам господина Новака, один из НПЗ получил повреждения. В целом, по его словам, системы противовоздушной обороны смогли защитить объекты от ударов. «У нас был в течение какого-то времени перерыв. А сегодня атаки (со стороны Вооруженных сил Украины.— “Ъ”) на НПЗ возобновлены и наши предприятия работают по защите»,— добавил вице-премьер.