На Кубани строят более 200 отелей и гостиниц с инвестициями почти 1,5 трлн рублей

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что проект нового пятизвездочного отеля в Анапе реализовали в рекордно короткие сроки — его открыли через два года после подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Отель принял тысячи гостей, которые отмечают высокий уровень сервиса. Край заинтересован в открытии новых отелей под брендом Dusit на Черноморском побережье и готов поддержать их на всех этапах.