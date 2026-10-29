На Кубани строят более 200 отелей и гостиниц с инвестициями почти 1,5 трлн рублей
На Кубани строят более 200 отелей и гостиниц. Общая сумма инвестиций в эти проекты — почти 1,5 трлн руб. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с вице-президентом по глобальному развитию компании Dusit Сирадеджем Чампом Доноваником в Бангкоке.
Встреча прошла в рамках визита делегации Краснодарского края в Таиланд для участия в Российско-Таиландском форуме. В переговорах также участвовал заместитель главы региона Александр Руппель.
Вениамин Кондратьев отметил, что край ежегодно принимает до 20 млн гостей и активно развивает туристическую инфраструктуру. По его словам, региону нужны сильные международные бренды, такие как Dusit в Анапе: они формируют здоровую конкуренцию среди отелей. Губернатор также указал на хорошую школу подготовки кадров у компании и предложил сотрудничать в этом направлении.
Сирадедж Чамп Донованик назвал Краснодарский край важной точкой выхода на российский рынок. По его словам, компания продолжает рассматривать строительство новых отелей в Геленджике и Сочи и готова сотрудничать с учебным заведением в регионе.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что проект нового пятизвездочного отеля в Анапе реализовали в рекордно короткие сроки — его открыли через два года после подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Отель принял тысячи гостей, которые отмечают высокий уровень сервиса. Край заинтересован в открытии новых отелей под брендом Dusit на Черноморском побережье и готов поддержать их на всех этапах.
Первый в России отель тайского бренда Miracleon Dusit Thani Resort & SPA Anapa 5* включает более 180 номеров площадью от 45 до 180 кв. м. Номера и ресторан на 275 гостей имеют панорамный вид на море. В отеле работает круглосуточный SPA-комплекс. Объем инвестиций в проект составил 3,3 млрд руб.