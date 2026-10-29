Средневзвешенная ставка по ипотеке на Кубани снизилась до 8,2%

Он подчеркивает, что политика регулятора направлена на то, чтобы инфляция была на стабильно низком уровне, а ее снижение даст возможность уменьшаться процентам по рыночным ипотечным программам. Цель Банка России по инфляции вблизи 4%, по словам господина Эберенца, повысит доступность по рыночной ипотеке большему кругу лиц, как это было в 2017-2021 годах, когда рыночная ипотека выдавалась по ставке 8-9%, при ключевой ставке 7%. В те годы, отмечает эксперт, ипотека росла в среднем на 20,3% ежегодно.