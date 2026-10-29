Средневзвешенная ставка по ипотеке на Кубани снизилась до 8,2%
Обновлено
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, которые банки предоставили жителям Краснодарского края, в сентябре составила 8,2%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.
По его словам, в сентябре прошлого года средневзвешенная ставка по ипотеке на Кубани была на уровне 7,2%. «Такая динамика связана с тем, что в кредитном портфеле снижается доля выдач по льготным программам с низкими ставками и растет удельный вес кредитов на рыночных условиях»,— говорит господин Эберенц.
По его данным, в целом по стране за январь-сентябрь 2026 года доля льготной ипотеки в общем объеме ипотечного жилищного кредитования составляет 63%, рыночной — 37%. При этом, в январе-сентябре 2025 года льготная ипотека составляла 80% от всех выдач, а рыночная — 20%.
«Это естественный процесс в условиях снижения ключевой ставки. Конечно, проценты по рыночной ипотеке пока еще высокие, но они снижаются. Стремление правительства сделать льготные программы более адресными также способствует тому, что рыночная ипотека становится более доступной»,— говорит Евгений Эберенц.
Он подчеркивает, что политика регулятора направлена на то, чтобы инфляция была на стабильно низком уровне, а ее снижение даст возможность уменьшаться процентам по рыночным ипотечным программам. Цель Банка России по инфляции вблизи 4%, по словам господина Эберенца, повысит доступность по рыночной ипотеке большему кругу лиц, как это было в 2017-2021 годах, когда рыночная ипотека выдавалась по ставке 8-9%, при ключевой ставке 7%. В те годы, отмечает эксперт, ипотека росла в среднем на 20,3% ежегодно.
По данным Южного ГУ ЦБ РФ, на 1 октября 2026 года в целом по стране задолженность по ипотечным кредитам составила почти 22 трлн руб., что на 10,3% больше прошлого года. Жители Краснодарского края нарастили ипотечный портфель на 10% (с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026-го), а Ростовской области — на 16% (до 972 млрд руб. и 553 млрд руб. соответственно).
«В текущем году выдачи ипотеки за январь-сентябрь стабильно превышали объемы кредитования в те же месяцы прошлого года и в Краснодарском крае, и в Ростовской области.
В сентябре активность покупателей на рынке жилой недвижимости временно и незначительно возросла в преддверии изменений: об этом говорит доля распроданного жилья, которая в Краснодарском крае и Ростовской области немного выросла, хотя и по-прежнему находится около исторического минимума. С 1 октября льготная программа стала более адресной, поэтому спрос ожидаемо замедлился»,— рассказал Евгений Эберенц.