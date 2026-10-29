В администрации Кубани прокомментировали повышение транспортного налога
В Краснодарском крае ставки транспортного налога повысят поэтапно в течение трех лет — с 2027 по 2029 год. Необходимость изменений власти объясняют тем, что действующие тарифы не пересматривались 16 лет и перестали покрывать расходы на дорожные работы.
По данным региональных властей, за последние десять лет стоимость капитального ремонта одного километра дороги выросла более чем в два раза, а количество автомобилей в крае увеличилось на 17,4%. В результате прежний размер налога перестал соответствовать текущим затратам на содержание и развитие дорожной инфраструктуры.
Поправки в региональный закон депутаты законодательного собрания одобрили 28 октября. Новые ставки начнут действовать с 2027 года, однако физические лица впервые заплатят налог по ним в 2028 году — за предыдущий налоговый период.
Для автомобилей мощностью до 100 л. с. включительно ставка вырастет с нынешних 12 руб. до 16 руб. за одну лошадиную силу в 2027 году, 20 руб. — в 2028-м и 25 руб. — в 2029-м. В результате ежегодный налог на машину мощностью 90 л. с. увеличится с 1,08 тыс. до 1,44 тыс. руб. в 2027 году, 1,8 тыс. руб. в 2028-м и 2,25 тыс. руб. в 2029-м.
Для автомобилей мощностью свыше 100 до 150 л. с. включительно ставка повысится с 25 руб. до 31 руб. за лошадиную силу в 2027 году, 34 руб. — в 2028-м и 35 руб. — в 2029-м. Так, налог на автомобиль мощностью 130 л. с. вырастет с 3,25 тыс. до 4,55 тыс. руб. в год, или на 40%. Для машин мощностью свыше 150 л. с. ставки останутся без изменений.
По оценке регионального министерства финансов, дополнительные поступления от повышения налога составят 131 млн руб. в 2027 году и достигнут 1,7 млрд руб. в 2029-м. Средства направят в дорожный фонд края на развитие и содержание дорожной инфраструктуры.
Действующие налоговые льготы сохранятся. Полностью освобождаются от уплаты транспортного налога участники СВО и один из родителей многодетной семьи. Льготы также предусмотрены для инвалидов и ветеранов. Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет смогут уплачивать 50% установленной суммы налога.