В администрации Кубани прокомментировали повышение транспортного налога

Для автомобилей мощностью свыше 100 до 150 л. с. включительно ставка повысится с 25 руб. до 31 руб. за лошадиную силу в 2027 году, 34 руб. — в 2028-м и 35 руб. — в 2029-м. Так, налог на автомобиль мощностью 130 л. с. вырастет с 3,25 тыс. до 4,55 тыс. руб. в год, или на 40%. Для машин мощностью свыше 150 л. с. ставки останутся без изменений.