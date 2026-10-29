Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу рождений двойняшек

Лидером по этому показателю стали Москва и Московская область, где зарегистрировали 1 075 родов двойней и 13 — тройней. В Краснодарском крае родились 325 двоен и четыре тройни. В Санкт-Петербурге зафиксировали 270 родов двойней и три — тройней.