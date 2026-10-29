Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу рождений двойняшек
Краснодарский край вошел в тройку регионов России с наибольшим числом родов двойней и тройней за девять месяцев 2026 года. Такие данные приводит Социальный фонд России со ссылкой на электронные родовые сертификаты.
Лидером по этому показателю стали Москва и Московская область, где зарегистрировали 1 075 родов двойней и 13 — тройней. В Краснодарском крае родились 325 двоен и четыре тройни. В Санкт-Петербурге зафиксировали 270 родов двойней и три — тройней.
По данным, приведенным в сообщении, с начала года на Кубани более 3 тыс. женщин бесплатно прошли процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В результате родилось около 1,2 тыс. детей, в том числе 36 двоен.