Обстановка на Южном берегу Крыма после наводнения стабилизировалась

Спасатели и сотрудники администраций провели работы по водоотведению и откачке воды на 37 объектах в Ялте, Кореизе, Мисхоре и Алупке. После схода воды специалисты приступили к просушке пострадавших зданий с помощью тепловых пушек, их дезинфекции, а также восстановлению разрушенных подпорных стен.