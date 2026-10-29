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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Обстановка на Южном берегу Крыма после наводнения стабилизировалась

В Южном Крыму стабилизировалась обстановка после паводка: подтопленных территорий не осталось. В Большой Ялте от воды освободили все ранее затопленные дома и объекты, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Спасатели и сотрудники администраций провели работы по водоотведению и откачке воды на 37 объектах в Ялте, Кореизе, Мисхоре и Алупке. После схода воды специалисты приступили к просушке пострадавших зданий с помощью тепловых пушек, их дезинфекции, а также восстановлению разрушенных подпорных стен.
Продолжают работу комиссии по оценке ущерба. Представители местных администраций консультируют жителей о порядке получения материальной помощи.
К ликвидации последствий паводка привлечены 134 человека и 52 единицы техники.
Вячеслав Рыжков